Главный тренер российской молодежки призвал не «опускать» хоккеистов после ЧМ

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов призвал не «опускать» и не унижать игроков команды по итогам чемпионата мира (ЧМ), прошедшего в Канаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Наставник сборной рассказал, что ЧМ в «пузыре» — это необычный опыт. Он объяснил, что семь хоккеистов из этой команды вернутся в следующем году и станут костяком новой команды. Ларионов отметил, что игрокам молодежной сборной всего по 18-19 лет, поэтому ни в коем случае нельзя унижать их в плане критики. Спорт есть спорт, резюмировал он.

Ранее молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира 2021 года и осталась без медалей. Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:1.

5 января сборная Канады разгромила команду России в полуфинале молодежного ЧМ. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира. В финале Канада играет с США.