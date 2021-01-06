Российских хоккеистов оставили без личных наград по итогам молодежного ЧМ

Российских хоккеистов оставили без личных наград по итогам молодежного чемпионата мира (ЧМ). Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Самым ценным игроком чемпионата был признан американский хоккеист Тревор Зеграс, который в течение турнира забил семь шайб и набрал 11 передач, в том числе одну шайбу и передачу в финале. Лучшим вратарем был выбран канадец Девон Леви, лучшим защитником — финн Топи Ниемела, а форвардом — немец Тим Штюцле.

Представители СМИ, в свою очередь, включили в символическую сборную по итогам турнира Леви, защитников Боуэна Байрэма (Канада) и Вилле Хейнола (Финляндия), а также форвардов Зеграса, Штюцле и Дилана Козенса (Канада).

Ранее молодежная сборная США по хоккею обыграла команду Канады и завоевала золото на чемпионате мира по хоккею 2021 года. Финал, прошедший в канадском Эдмонтоне, завершился со счетом 0:2. В составе американской команды отличились Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс.

Молодежная сборная России со счетом 4:1 проиграла команде Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира и осталась без медалей.