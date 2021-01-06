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В Госдуме отреагировали на оскорбление россиян финским болельщиком

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Фото: Andy Devlin / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Государственной Думе отреагировали на оскорбление россиян финским болельщиком, чей плакат с надписью «Рюсся свергнуты» был запечатлен камерой во время прямого эфира матча за третье место на чемпионате мира (ЧМ) 2021 года. Об этом в разговоре с «Чемпионат.ру» рассказал депутат Госдумы Игорь Лебедев.

По его словам, подобное выражение в адрес российских болельщиков и хоккеистов было оскорбительным. При этом он заявил, что и в России люди иногда не сдерживаются и совершают похожие действия в отношении иностранных граждан.

«Это обычное поведение среди болельщиков, почти все болельщики высказываются уничижительно и оскорбительно в адрес болельщиков другой страны», — сказал Лебедев. Он напомнил, что в спортивных играх такое поведение считается нормальным. В связи с этим, посоветовал он, не надо «делать из мухи слона».

Лебедев добавил, что после этого инцидента никаких последствий для финского болельщика быть не должно.

Ранее стало известно, что во время трансляции матча за третье место на ЧМ 2021 года один из болельщиков сборной Финляндии продемонстрировал плакат с оскорблениями в адрес россиян. На нем было написано разговорное финское слово «Рюсся», которое часто используется в пренебрежительной форме в отношении русскоговорящих.

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче за третье место на чемпионате мира (ЧМ) 2021 года. Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:1.

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