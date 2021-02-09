Скучавший по женственным фигуристкам тренер отрекся от «20-летних красивых баб»

Тренер Александр Жулин, скучавший по женственному фигурному катанию, отрекся от идеи о поднятии возрастного ценза. Интервью с ним доступно на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

Жулин рассказал, что передумал после того, как вживую увидел спортсменок группы Этери Тутберидзе. «Я восхищался их четверными прыжками, я видел, что это идеальная техника, что это на огромной высоте. И катание замечательное», — объяснил тренер.

Специалист подчеркнул, что стал поклонником юных спортсменок. «А смотреть на 20-летних красивых баб, которые ничего уже не могут… Ну, есть много сайтов в интернете, где можно на них посмотреть и в голом виде, и в любом», — заключил он.

В декабре 2018 года Жулин выразил мнение, что на взрослом уровне должны соревноваться спортсменки старше 17 лет. Тренер раскритиковал «плоских» спортсменок, которые исполняют сложнейшие прыжки, и добавил, что ему интересно смотреть на фигуристок «со сформировавшимися женственными частями тела».

Тогда же в аналогичном ключе высказалась олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. После просмотра чемпионата России, первые три места на котором заняли выступавшие на юниорском уровне Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, Ромашина отметила, что выступает за «взрослое» катание.