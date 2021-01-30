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Российскую фигуристку из-за коронавируса бросил партнер

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Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов
Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов
Фото: @mihail_sharov

Российскую фигуристку Анастасию Шпилевую бросил партнер Григорий Смирнов из-за коронавируса. Об этом она рассказала «Матч ТВ».

Шпилевая заявила, что Смирнов не захотел ждать, пока она восстановится после болезни. «Партнер написал, что он устал находиться в неизвестности и будет искать новую партнершу. Для меня это стало сильным ударом. Я поняла, что не выйду на лед. Ну и все: депрессия», — рассказала она.

Спортсменка добавила, что обратилась за помощью к психологу и после этого решила завершить карьеру. По словам 21-летней Шпилевой, она хочет получить высшее образование и стать тренером по фигурному катанию.

Шпилевая и Смирнов — победители Олимпийских игр 2016 года среди юниоров. В прошлом сезоне фигуристы дебютировали в серии Гран-при и на этапе в Москве заняли шестое место.

В марте прошлого года российский врач Юрий Васильков предрек завершение карьеры перенесшим коронавирус в тяжелой форме футболистам. По его мнению, футболисты не смогут выполнять прежний объем нагрузок из-за проблем с комплексом «сердце-легкие».


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