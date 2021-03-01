Косторная осталась без чемпионата мира

Российская фигуристка Алена Косторная осталась без места в сборной страны на чемпионат мира в Стокгольме. Состав участников доступен на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

Окончательный список участников был утвержден по результатам Кубка России. В женском одиночном катании выступят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева, а в мужском — Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Спортивные пары будут представлены Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, а также Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. В танцах на льду выступят Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Кубок России завершился 28 февраля. Косторной досталось на турнире шестое место. Весь пьедестал заняли ученицы тренера Этери Тутберидзе Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева соответственно.

Косторная с текущего сезона тренируется в академии Евгения Плющенко. Она чемпионка Европы и финала Гран-при 2020 года. Всех международных наград спортсменка добилась под руководством Тутберидзе.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.