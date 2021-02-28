Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал в финале Кубка России

Фигуристка Камила Валиева одержала победу в финале Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка по сумме двух программ набрала 238.00 балла. На втором месте оказалась Майя Хромых, которая показала результат 235,96 балла. Тройку сильнейших замкнула Дарья Усачева (229,71 балла). Все спортсменки тренируются под руководством Этери Тутберидзе.

Валиева после короткой программы была в лидерах. В произвольной программе спортсменка допустила несколько ошибок, но это не помешало ей остаться на первом месте.

Соревнования проходили в Москве 27 и 28 февраля. У одиночников победу одержал Евгений Семененко, в соревнованиях спортивных пар первенствовали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В танцах на льду фигуристы представят произвольную программу в 20:00 по московскому времени.