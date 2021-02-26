Тарасова отреагировала на эротическую фотосессию Туктамышевой для Maxim

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на участие российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в эротической съемке для журнала Maxim. Об этом сообщает Sport24.

Специалист отметила красивое тело спортсменки и рассказала, что получила удовольствие от просмотра фотографий. Всех критиков россиянки Тарасова призвала «заткнуться и не лезть туда, куда не надо».

О съемках Туктамышевой для Maxim стало известно 25 февраля. Спортсменка призналась, что ее немного пугает возможная реакция общественности.

На проходившем в декабре 2020-го чемпионате России по фигурному катанию 24-летняя Туктамышева стала седьмой. Фигуристка — чемпионка мира и Европы 2015 года. В ее активе также бронза континентального первенства.