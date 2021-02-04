Тарасову возмутило судейство на первенстве России по фигурному катанию

Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову возмутило судейство на чемпионате России среди юниоров по фигурному катанию в Красноярске. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова обратила внимание на ошибку в судействе мужского турнира первенства, когда техническая бригада приняла четверной сальхов Егора Рухина за тройной прыжок. По ее мнению, всю бригаду во главе с руководителем нужно дисквалифицировать минимум на год. «Судили как новички, как в первый день работы. Идут главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков», — посетовала тренер.

Изначально Рухин занимал четвертое место, так как первый четверной сальхов в его произвольной программе был по ошибке оценен судьями как тройной. На третьем месте располагался Илья Яблоков. После пересчета оценок Рухин завоевал бронзу, набрав 235,71 балла, а Яблоков опустился на четвертое место с 234,24 балла.

В мае прошлого года Рухин перешел из группы Этери Тутберидзе к Елене Буяновой в ЦСКА. В прошлом сезоне фигурист занял четвертое место на этапе юниорского Гран-при во Франции, а также одержал победу на этапе Кубка России в Саранске.

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