Тарасова рассказала о сделанной по совету Малышевой прививке от коронавируса

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о сделанной прививке от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, пройти вакцинацию ей посоветовала телеведущая и врач Елена Малышева. Тарасова добавила, что прошла процедуру в ее клинике.

В конце декабря сообщалось, что 73-летней Тарасовой пришлось прервать работу из-за проблем со здоровьем. В феврале 2019-го специалист перенесла операцию. Спустя несколько недель она вернулась к работе комментатора.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года Тарасова совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.