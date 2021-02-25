Российская фигуристка Елизавета Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном нижнем белье. Фото обложки доступно на сайте журнала.

«Спортсменки — нечастые гости наших обложек, тем более чемпионки мира по фигурному катанию. Такие, как Лиза Туктамышева!» — говорится в описании мартовского номера. На страницах журнала Туктамышева также появится топлес.

15 февраля заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин назвал свою подопечную Туктамышеву путеводной звездой для фигуристок. По мнению специалиста, на спортсменку ориентируются многие девушки, которые оставили позади детство и, несмотря на возраст, хотят продолжать выступать на профессиональном уровне.

На проходившем в декабре чемпионате России по фигурному катанию 24-летняя Туктамышева стала седьмой. Места с первого по третье заняли 16-летняя Анна Щербакова, 14-летняя Камила Валиева и 16-летняя Александра Трусова.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. В ее активе также бронза континентального первенства.