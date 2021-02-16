Туктамышева высказалась об утечке интимного видео Дзюбы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о скандале с утечкой интимного видео футболиста сборной России Артема Дзюбы. Об этом она рассказала в интервью на канале «Василий Конов» в YouTube.

По словам спортсменки, она не смотрела ролик, так как видео подобного характера ей неинтересны. Она также отметила, что в сложившейся ситуации нет вины форварда. Кроме того Туктамышева напомнила о важности цифровой безопасности.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. Из-за случившегося футболист был временно лишен капитанской повязки в «Зените» и не получил вызов на ноябрьские матчи сборной России. Форвард позже выпустил видеообращение, в котором заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя.