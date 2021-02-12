Дзюба подразнил обезьяну и получил отпор

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба выложил в Instagram видео из зоопарка в Дубае.

На одном из роликов футболист подразнил обезьяну и получил от нее отпор. В ответ животное бросило в спортсмена песок.

«Зенит» проводит в ОАЭ подготовительные сборы. 29 января защитник сине-бело-голубых и сборной России Вячеслав Караваев назвал специфичным чувство юмора одноклубника Артема Дзюбы. По словам футболиста, одноклубники не скучают без шуток нападающего на сборе.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. В этом сезоне он провел 23 матча в составе сине-бело-голубых, забив 13 мячей и отдав шесть голевых передач. Также 32-летний форвард известен выступлениями за московский «Спартак», тульский «Арсенал» и сборную России.