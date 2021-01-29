Футболист сборной России рассказал о специфичности шуток Дзюбы

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев назвал специфичным чувство юмора одноклубника Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Футболист отметил, что игрокам петербуржцев не скучно на сборе в ОАЭ без нападающего. При этом Караваев признался, что им очень не хватает Дзюбы как футболиста. Игрок выразил надежду, что форвард скоро присоединится к команде вместе с вратарем Андреем Луневым.

«Зенит» отправился на первый сбор 15 января. Дзюба и Лунев с командой не полетели, так как оба сдали положительный тест на коронавирус.

В марте прошлого года Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу. Тогда футболист заявил, что весь мир сидит на карантине, пока россияне считают, что вирус до них не доберется.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года. Также 32-летний игрок известен выступлениями за московский «Спартак», тульский «Арсенал» и сборную России.