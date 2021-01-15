Нападающий петербургского Зенита и сборной России по футболу Артем Дзюба заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Тест футболиста показал положительный результат, из-за чего он пропустит сборы команды в Дубае. Отмечается, что также коронавирусной инфекцией заболел голкипер петербургской команды Андрей Лунев. В каком состоянии находятся игроки, неизвестно.

В марте Дзюба раскритиковал россиян за безответственное отношение к коронавирусу. Тогда футболист заявил, что весь мир сидит на карантине, пока россияне считают, что вирус до них не доберется.

Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. Также 32-летний игрок известен выступлениями за московский «Спартак», тульский «Арсенал» и сборную России.