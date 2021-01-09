Губерниев оценил перспективы Дзюбы в политике

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил перспективы капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы в политике. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, форварду не нужно идти в депутаты Государственной Думы. «Надо стремиться на президентские выборы, на будущее примерять к себе эту должность. Поэтому все нормально, пускай Артем растет», — заявил Губерниев.

Ранее 8 января менеджер сборной России Евгений Савин в интервью YouTube-каналу сборной России поделился мнением о шансах Дзюбы сделать успешную карьеру в политике. По его мнению, перед матчами футболист находит правильные слова для товарищей по команде, а значит, сумеет завоевать доверие и в Госдуме.

7 ноября в интернете появилось видео интимного характера с Дзюбой. Из-за случившегося футболист был временно лишен капитанской повязки в «Зените» и не получил вызов на ноябрьские матчи сборной России. Форвард заявил, что не является идеальным человеком и может винить только себя.

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