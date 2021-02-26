Туктамышева рассказала о страхе из-за съемок для Maxim

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от съемок для журнала Maxim. Об этом она рассказала на канале Ice Room в YouTube.

По словам спортсменки, она давно хотела принять участие в эротической фотосессии для повышения самооценки. Она также добавила, что сомневалась, стоит ли это делать. «Осознаю, какой шум может подняться после этого, даже страшновато», —добавила Туктамышева.

При этом фигуристка отметила, что во время съемок ей было очень комфортно. Она также осталась довольна фотографиями, которые получились.

На проходившем в декабре чемпионате России по фигурному катанию 24-летняя Туктамышева стала седьмой. Фигуристка — чемпионка мира и Европы 2015 года. В ее активе также бронза континентального первенства.