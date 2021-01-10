Навка оценила идею проведения чемпионата мира по фигурному катанию в России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка оценила идею проведения чемпионата мира в России. Об этом сообщает RT.

«Я на 100 процентов уверена, что Россия могла бы провести чемпионат мира по фигурному катанию лучше, чем кто бы то ни было. Нет сомнений: наша страна организовала бы все на высочайшем уровне», — заявила Навка.

Федерация фигурного катания Швеции из-за пандемии коронавируса отменила все домашние соревнования до конца сезона. Такое решение поставило под вопрос проведение чемпионата мира, который был запланирован на 22-28 марта в Стокгольме.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметила, что в случае необходимости, турнир можно перенести. По мнению специалиста, новым местом проведения мирового первенства можно сделать Россию. При этом Тарасова уточнила, что не знает, возможно ли это.

Татьяна Навка вместе с Романом Костомаровым завоевала золото на Олимпиаде 2006 года в танцах на льду. Также она является двукратной чемпионкой мира.