Тарасова предложила перенести чемпионат мира по фигурному катанию в Россию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможной отмене чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По мнению специалиста, в случае необходимости, турнир можно перенести. Новым местом проведения мирового первенства можно сделать Россию. При этом Тарасова уточнила, что не знает, возможно ли это.

Федерация фигурного катания Швеции из-за пандемии коронавируса отменила все домашние соревнования до конца сезона. Такое решение поставило под вопрос проведение чемпионата мира, который был запланирован на 22-28 марта в Стокгольме.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года Тарасова совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.