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Победительница российского телешоу выступила со сломанным ребром

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Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Российская актриса и победительница телешоу «Ледниковый период» Ольга Кузьмина рассказала, что выступала в финале конкурса со сломанным ребром. Причем о травме она узнала только после окончания программы. Об этом Кузьмина рассказала в передаче «Вечерний Ургант», выпуск доступен на YouTube.

«У девочек особенно болели ребра. Но так как это было постоянно и у всех, я в какой-то момент перестала обращать на это внимание. Ну болит и болит, куда деваться? Все равно нужно делать и преодолевать это», — сказала актриса.

Кузьмина пояснила, что после записи финального выступления у нее появилось свободное время, и она решила потратить его на поход к врачу. Как оказалось, актриса выступала на льду с серьезной травмой.

«Я сделала рентген. Лучше бы не делала… Ну, зато ценность всех наших элементов возросла. Было сломано ребро», — призналась участница шоу.

Финал сезона «Ледникового периода» показали в эфире Первого канала 26 декабря. Первое место досталось Ольге Кузьминой, которая выступала в паре с заслуженным мастером спорта по фигурному катанию Александром Энбертом.

Ранее другая участница ледового шоу Ольга Бузова рассказала, что ей тоже пришлось выступать с трещинами в двух ребрах. Врачи запретили ей любые физические нагрузки, однако она проигнорировала рекомендацию и откатала программу.

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