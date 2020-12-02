Бузова переломала себе ребра

У российской исполнительницы Ольги Бузовой обнаружили переломы ребер при осмотре в медицинском центре. Об этом сообщили изданию «Комсомольская правда» сотрудники клиники, в которую обратилась артистка.

После того как певица упала в обморок во время тренировки шоу «Ледниковый период» 16 ноября, ее направили на срочное медицинское обследование. «Когда Ольга к нам приехала, она не могла дышать. Мы срочно отправили ее на рентген. Рентген показал, что у нее сломаны два ребра», — сообщили специалисты медцентра.

Врачи запретили певице все физические нагрузки, в том числе выступления на льду. «При таких нагрузках ребра могут поехать и начать давить на легкие. В худшем случае сломанные ребра могут проткнуть легкие. Если Ольга еще раз выйдет на лед, она будет рисковать уже не своим здоровьем, а жизнью», — заключили медики.

Ранее в октябре Бузова показала искореженную после участия в шоу на льду ногу. После двух месяцев слишком активного образа жизни у нее на ноге появилась новая косточка, а на мизинце выросла большая мозоль.

Ольга Бузова выступает в шоу «Ледниковый период» в паре с олимпийским чемпионом 2014 года по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова негативно высказалась о дуэте, исполнившем номер под песню Басты «Сансара». Она заявила, что номер был сделан «как-то на бегу».