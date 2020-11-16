Телеведущей и участнице шоу «Ледниковый период» Ольге Бузовой стало плохо во время тренировки на льду. Видеозапись с обессилевшей звездой опубликовал Telegram-канал «Super.ru».

На кадрах ведущая сидит на льду, в это время партнер держит ее за руку. При этом Бузова громко дышит, положив руку на грудь. Затем она ложится на лед, ей выносят стул и помогают сесть. К ней подходят несколько человек, на этом видео обрывается.

Что именно произошло с ведущей, не сообщается. О состоянии ее здоровья ничего не известно.

Ранее в октябре Бузова показала искореженную ногу после участия в шоу на льду. После двух месяцев слишком активного образа жизни у нее на ноге появилась новая косточка, которой до этого не было. Кроме того, на мизинце у нее выросла большая мозоль.

Ольга Бузова выступает на шоу в паре с олимпийским чемпионом 2014 года по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова негативно высказалась о дуэте, исполнившем номер под песню Басты «Сансара». Она заявила, что номер был сделан «как-то на бегу».