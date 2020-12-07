Бузова рассказала о выступлении на льду с переломанными ребрами

Российская исполнительница Ольга Бузова подтвердила появившуюся в СМИ информацию о своей травме. Об этом она написала в своем Instagram.

По ее словам, она решила выйти на лед в шоу «Ледниковый период» с трещинами — неполным переломом — в двух ребрах.

Бузова пояснила, по во время тренировки она узнала о внезапной болезни своей сестры, и это так выбило ее из колеи, что она «отключилась прямо на льду». В результате врачи запретили ей любые физические нагрузки, однако она проигнорировала рекомендацию и откатала программу.

2 декабря сотрудники клиники, в которую обратилась Бузова, рассказали изданию «Комсомольская правда», что у артистки перелом двух ребер. «При таких нагрузках ребра могут поехать и начать давить на легкие. В худшем случае сломанные ребра могут проткнуть легкие. Если Ольга еще раз выйдет на лед, она будет рисковать уже не своим здоровьем, а жизнью», — заключили медики.

В октябре Бузова показала искореженную после участия в шоу на льду ногу. После двух месяцев слишком активного образа жизни у нее на ноге появилась новая косточка, а на мизинце выросла большая мозоль.