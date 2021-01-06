Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заступилась за хоккеистов молодежной сборной России, оставшихся без медалей чемпионата мира. Об этом сообщает Sport24.

По словам специалиста, у команды на турнире, помимо неудачных матчей, были и удачные. Она также отметила, что критиковать игроков бесполезно, сейчас нужно понять причины, почему так произошло. «Есть над чем поработать. Надо, может, функционалку подтягивать. Мало ли какие недоработки могут быть», — добавила Тарасова.

Ранее в среду, 6 января, молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии (1:4) в матче за третье место на чемпионате мира 2021 года и осталась без медалей.

5 января сборная Канады разгромила команду России в полуфинале молодежного ЧМ. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу хозяев турнира. В финале Канада проиграла США (0:2).

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



