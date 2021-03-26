Россиянка Александра Трусова попыталась показать самую сложную программу в истории фигурного катания на чемпионате мира 2021 года в шведском Стокгольме. Трансляция доступна на сайте Первого канала.

В произвольной программе спортсменка заявила пять четверных прыжков: она исполнила четверные флип, лутц в каскаде с тройным тулупом, тулуп в каскаде с тройным сальховом с ошибкой и упала на четверных сальхове и лутце. За свой прокат Трусова получила 152,38 балла. До Трусовой никто из спортсменок не исполнял в произвольной программе пять четверных прыжков.

После короткой программы Трусова занимала 12-е место с 64,82 балла. В сумме она набрала 217,20 балла. Произвольные программы еще не показали лидирующая россиянка Анна Щербакова, японка Рика Кихира и еще одна представительница сборной России Елизавета Туктамышева.

Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призер взрослых чемпионата Европы и финала Гран-при.