Авербух дал совет Трусовой после провала в короткой программе на ЧМ

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух обратился к россиянке Александре Трусовой, провалившей короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист пожелал спортсменке показать максимум в произвольной программе и посоветовал ей не думать о попадании в тройку призеров, а сосредоточиться на чистом прокате. Он также отметил, что жизнь на турнире не заканчивается, а Трусову впереди ждет новый сезон.

После короткой программы Трусова занимает 12-е место с 64,82 балла. Лидирует другая россиянка Анна Щербакова с 81 баллом. Вторая — японка Рика Кихира (79,08), замыкает тройку еще одна представительница сборной России Елизавета Туктамышева (78,86).

Произвольная программа в женском одиночном катании пройдет 26 марта. Начало — в 20:00 по московскому времени.