Американский журналист заподозрил Тутберидзе в «хихиканье» над провалом Трусовой

Американский спортивный журналист Филипп Херш высказался о выступлении российской фигуристки Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме. Соответствующий пост доступен в его Twitter.

Журналист заметил, что в финальном протоколе сложилась интересная ситуация. Он добавил, что дело в провале россиянки — срыве каскада и двойном акселе вместо тройного. «Мы только что услышали хихиканье Этери Тутберидзе?» — заподозрил американец.

После короткой программы Трусова, с текущего сезона тренирующаяся в академии Евгения Плющенко, занимает 12-е место с 64,82 балла. Лидирует другая россиянка Анна Щербакова с 81 баллом. Вторая — японка Рика Кихира, замыкает тройку еще одна представительница сборной России Елизавета Туктамышева.

Произвольная программа в женском одиночном катании пройдет 26 марта. Начало — в 20:00 по московскому времени.