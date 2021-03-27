Туктамышева отреагировала на серебро в чемпионате мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, завоевавшая серебро в чемпионате мира по фигурному катанию, отреагировала на получение награды. Девушка призналась, что заплакала, поняв, что ей достанется медаль. Слова спортсменки передает РИА Новости.

«Обиды, что не золото, нет, разрыв получился довольно большой, я рада, что я на втором месте, это для меня очень много значит. Я переживала, что падение с флипа было упущенной медалью для меня», — рассказала Туктамышева.

Она также объяснила, почему перед состязанием провела лишь половину тренировки. Фигуристка отметила, что много тренировалась до этого, и у нее все получалось. Чтобы не тратить силы и энергию, спортсменка решила закончить тренировку пораньше.

По словам девушки, она еще не успела обсудить свои успехи с тренером Алексеем Мишиным. Серебряная призерка призналась, что после соревнования хочет «просто отдохнуть и насладиться моментом».

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Щербакова завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 233,17 балла. На втором месте расположилась Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. Третье место заняла Александра Трусова с 217,20 балла.