Щербакова прокомментировала первое в карьере золото чемпионата мира

Российская фигуристка Анна Щербакова в эфире Первого канала прокомментировала первое в карьере золото, завоеванное на чемпионате мира.

Щербакова заявила, что осталась недовольна своим выступлением в произвольной программе, но счастлива стать победительницей. «Это была борьба, все шло очень сложно, я боролась за каждый элемент, чтобы не потерять баллы», — отметила она, добавив, что добилась цели.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Щербакова завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 233,17 балла. На втором месте расположилась Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. Третье место заняла Александра Трусова с 217,20 балла.

Кроме золота чемпионата мира на счету Щербаковой три чемпионства России, серебро чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата мира среди юниоров. 16-летняя спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.

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