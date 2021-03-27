В Кремле отреагировали на победу российских фигуристок на чемпионате мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на результаты российских фигуристок на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме. Слова официального представителя Кремля в субботу, 27 марта, приводит издание «Чемпионат.com».

Песков назвал российских фигуристок, выигравших чемпионат мира, молодцами. Он отметил, что каждая из фигуристок уникальна, а все они «лучшие в мире».

Ранее бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в Швеции, Александра Трусова заявила о недовольстве своим выступлением.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Анна Щербакова завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 233,17 балла. На втором месте расположилась Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. Третье место заняла Александра Трусова с 217,20 балла.