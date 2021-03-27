Трусова заявила о недовольстве своим выступлением на чемпионате мира

Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию, который накануне прошел в Швеции, Александра Трусова заявила о недовольстве своим выступлением. Спортсменка подчеркнула, что ей не понравились собственные прокаты, передает ТАСС.

Она также отметила, что на первый план для нее вышла чистота выполнения программы, а баллы уже не так важны. «Рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал. Этот год был тяжелым, и я рада, что чемпионат мира вообще состоялся, ведь в прошлом году его отменили», — сказала Трусова.

По мнению фигуристки, в программе должны быть четверные прыжки. Спортсменка добавила, что в ее выступлениях они есть всегда, несмотря на конкуренцию. Она поделилась и своей целью: выполнять пять четверных.

Ранее завоевавшая серебро Елизавета Туктамышева призналась, что расплакалась, поняв, что получила медаль. «Обиды, что не золото, нет, разрыв получился довольно большой, я рада, что я на втором месте, это для меня очень много значит», — сказала спортсменка, впервые за шесть лет принявшая участие в мировом турнире.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Щербакова завоевала золотую медаль, набрав в общей сложности 233,17 балла. На втором месте расположилась Елизавета Туктамышева с 220,46 балла. Третье место заняла Александра Трусова с 217,20 балла.