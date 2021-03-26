Три атомные подлодки ВМФ России одновременно пробили лед в Арктике

Три атомные подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории одновременно всплыли из-подо льда на учениях в Арктике. Соответствующее видео предоставили «Ленте.ру» в Минобороны.

На кадрах видно, как подлодки всплывают, пробивая лед. Как сообщает ТАСС, главком ВМФ адмирал Николай Евменов уточнил, что субмарины находились на расстоянии до 300 метров друг от друга.

Он также рассказал, что в рамках экспедиции впервые в истории ВМФ был выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поставил задачу военным в Арктике продолжить освоение и изучение Крайнего Севера.