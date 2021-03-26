Президент России Владимир Путин поставил задачу военным в Арктике продолжить освоение и изучение Крайнего Севера. Об этом он объявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Подтверждены высокие боевые возможности отечественного вооружения, его надежность при эксплуатации в экстремальных условиях. Главкома ВМФ [Военно-Морского Флота] прошу передать благодарность всему личному составу. Проведение арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения безопасности России — продолжить!» — сказал президент, отвечая на доклад главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) Николая Евменова.

Тот, в свою очередь, доложил Путину об уникальности военной экспедиции «Умка-2021» ядерными подлодками в Арктике. По его словам, она не имеет аналогов в истории СССР и России. В ходе экспедиции осуществлено «всплытие трех атомных ракетоносцев с проломом 1,5-метрового льда в назначенное время в районе радиусом 300 метров», — отметил Евменов.

В октябре 2020 года Северный флот и Русское географическое общество (РГО) завершили экспедицию по изучению островных архипелагов Арктики. Исследователи искали следы тех, кто первым начал изучать северные земли, чтобы пополнить их биографию новыми факторами, а также сохранить историю освоения Арктики и напомнить всем имена первых полярников. Они также оценили влияние глобального потепления на процесс таяния льдов.