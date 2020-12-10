Большая норильская экспедиция создаст правила ведения хозяйства в Арктике

Рекомендации, которые даст Большая норильская экспедиция помогут вести хозяйственную деятельность в Арктике, заявил старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров. Его слова передает ТАСС.

Он пояснил, что в арктических регионах очень хрупкая экосистема, поэтому для ведения хозяйства на этой территории нужны специальные правила. Уже есть план рекультивации загрязненной земли, задача переработки собранного загрязненного грунта и переработки дизельного топлива.

Глобальной задачей, по словам Бугрова, является восстановление биоразнообразия в районе, где произошла техногенная катастрофа. Это задача на несколько лет вперед, сказал он.

Экспедиция изучила бассейны нескольких рек: Пясины, Норилки, Амбарной.

Разгерметизации топливного резервуара и разлив топлива на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошли 29 мая. В результате 17 тысяч тонн нефтепродуктов попали в реки Амбарная и Далдыкан, озера и реку Пясино. Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявлял, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.