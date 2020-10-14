Названы основные версии аварии на ТЭЦ в Норильске

Ростехнадзор назвал четыре основные версии аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, которая привела к разливу топлива. Об этом рассказал руководитель Енисейского управления ведомства Андрей Ходосевич, передает РИА Новости.

По его словам, первая версия заключается в том, что недостатки проектирования вызвали неправильное распределение нагрузки на свайный фундамент. Согласно второй версии, нарушение при выполнении строительно-монтажных работ привело к некачественному выполнению фундамента. Также рассматриваются такие варианты, как климатическое воздействие и нарушение правил безопасности в процессе эксплуатации объекта.

Ходосевич подчеркнул, что пока рано говорить о каких-либо конечных результатах расследования. Однако он отметил, что Ростехнадзор уже принимает дополнительные меры, направленные на предотвращение подобных аварий.

Ранее сообщалось, что на восстановление водных биоресурсов после аварии в Норильске потребуется около 18 лет, ущерб водоемам оценен в 3,5 миллиарда рублей. Глава Росрыболовства Илья Шестаков пояснил, что ученые провели комплексные исследования пострадавших территорий и обследовали бассейн озера Пясино.

29 мая из-за разгерметизации топливного резервуара произошел разлив топлива на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля»). В результате 17 тысяч тонн нефтепродуктов попали в реки Амбарная и Далдыкан, озера и реку Пясино. Пострадавших нет. Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявлял, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.