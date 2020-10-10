Названы возможные причины разлива топлива в реку Красноярского края

Разлив топлива в Ангару в Кежемском районе Красноярского края мог произойти из-за износа контейнера или при неправильной транспортировки горюче-смазочных материалов. Такие причины назвали в региональной прокуратуре, передает «Интерфакс» в субботу, 10 октября.

По факту произошедшего назначена прокурорская проверка. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что на месте работают сотрудники регионального управления МВД, Следственного комитета и МЧС.

О разливе топлива в Красноярском крае стало известно ранее. Местная администрация объявила режим чрезвычайной ситуации с 9 октября. По предварительным данным, в реку попало около 500 литров дизельного топлива.

Ранее разлив топлива произошел на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») 29 мая из-за разгерметизации топливного резервуара. В результате 17 тысяч тонн нефтепродуктов попали в реки Амбарная и Далдыкан, озера и реку Пясино. Пострадавших нет. Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявлял, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.