На бывшего мэра Норильска возложили вину за разлив топлива из ТЭЦ

На бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина возложена вина за разлив топлива из ТЭЦ-3, который произошел в конце мая, следствие по его делу завершено. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, бездействие главы города привело к увеличению вреда, нанесенного почве и водным объектам на обширной территории региона. Ему вменяется халатность.

По данным следствия, с 29 по 31 мая 2020 года Ахметчин, узнав об аварийном разливе 20 тысяч тонн нефтепродуктов из хранилища ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компания», не ввел режим чрезвычайной ситуации и не провел ликвидационные работы, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды дизельным топливом.

Уголовное дело передано Генпрокуратуре на утверждение обвинительного заключения. Затем оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Петренко добавила, что СКР расследует еще ряд уголовных дел по разливу топлива, в которых фигурирует семь человек.

Авария, приведшая к разливу нефтепродуктов, произошла 29 мая из-за разгерметизации топливного резервуара. В результате 17 тысяч тонн топлива попали в реки Амбарная и Далдыкан, озера и реку Пясино.

Росприроднадзор оценил ущерб от произошедшей экологической катастрофы в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти 739 миллионов — для почвы.

20 июля сообщалось об отставке Ахметчика с поста мэра Норильска.

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