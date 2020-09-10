Юные россияне рассказали о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

Активисты «Молодежки ОНФ» продолжают ликвидировать последствия аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, где разлилось около 20 тысяч тонн топлива. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

К работам приступила уже третья смена. Участники второй смены совместно со специалистами собирали в вертолеты отработанные боновые заграждения, осуществляли промывку грунта, очищали прибрежные зоны реки Амбарная от дизельного топлива. За две недели работы сводного отряда было промыто 980 кубометров грунта.

«У "Молодежки ОНФ" есть слоган — "Быть, а не казаться". И именно здесь мы подтверждаем эти слова, работая, помогая природе», — рассказал участник из Саратова Дмитрий Горбач.

К ликвидации последствий ЧС на Таймыре всероссийская команда «Молодежки ОНФ» приступила 12 августа. За это время сводными отрядами двух смен было промыто 980 кубометров грунта, погружено и вывезено 338,5 тонны отработанных бонов и загрязненного ила.

6 июля в Росприроднадзоре сообщили, что ущерб от разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 составил 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти 739 миллионов — для почвы. Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая.