Сотни литров нефти вылились в реку в Красноярском крае

Сотни литров нефтепродуктов вылились с баржи в Ангару в Кежемском районе Красноярского края. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Местная администрация объявила режим чрезвычайной ситуации с 9 октября. По предварительным данным, в реку попало около 500 литров дизельного топлива.

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«Масляных пятен нет, последствия устранены. На место выехала группа из представителей СК, ОМВД, УБЭП, администрации плюс три спасателя», — сообщили РИА Новости в администрации Кежемского района.

По данным МЧС, режим ЧС также введен на территории Большемуртинского района Юксеевского сельсовета в связи с разливом нефтепродуктов на территории предприятия «Север».

В начале октября стало известно о появлении множества мертвой рыбы и морских животных на берегу Халактырского пляжа на Камчатке и еще в трех бухтах. На трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины. Власти региона рассматривают возможность утечки токсичных веществ либо выделение токсинов биологического происхождения.