Названы сроки восстановления водоемов после аварии в Норильске

На восстановление водных биоресурсов после аварии в Норильске потребуется около 18 лет, ущерб водоемам оценен в 3,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает ТАСС.

Он пояснил, что ученые провели комплексные исследования пострадавших территорий, обследовали бассейн озера Пясино. «Те результаты, которые есть, говорят о том, что возмещение этого ущерба потребует значительного времени», — сказал чиновник.

Шестаков уточнил, что ведомство по своей методике рассчитало сумму штрафа для виновника инцидента. Деньги будут направлены на устранение экологического ущерба.

Ранее компания «Норникель» разработала план рекультивации земель, пострадавших из-за разлива дизельного топлива. Там будут поставлены нефтеловушки и ликвидированы дренажные системы, будут установлены боновые заграждения. С 2021 по 2022 год специалисты проведут комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации цистерны вылилось 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб для водных объектов в 147 миллиардов рублей и для почвы примерно в 739 миллионов рублей.