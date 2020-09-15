«Норникель» представил план рекультивации земель после разлива топлива

Компания «Норникель» представила план рекультивации земель, пострадавших после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщается на сайте компании во вторник, 15 сентября.

План рассчитан до 2022 года. В 2020 году «Норникель» намерен расставить нефтеловушки и ликвидировать дренажные системы, которые были построены при ведении работ. После этого, весной 2021 года, планируется установить боновые заграждения. Затем, с 2021 по 2022 год, предусмотрено проведение комплекса агротехнических и фитомелиоративных мероприятий.

«Все предложенные мероприятия базируются на лучших доступных технологиях, а их своевременная и скрупулезная реализация позволят свести к минимуму тот ущерб, который был нанесен окружающей среде в результате произошедшего инцидента», — заверил старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров.

Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая. В результате разгерметизации резервуара из него вылилось 20 тысяч кубометров дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы.