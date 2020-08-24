В Мурманском арктическом университете появятся специальности для «Норникеля»

В Мурманском арктическом государственном университете (МАГУ) в 2020 году появятся четыре новые специальности по запросу «Норникеля», сообщила ТАСС врио ректора Ирина Шадрина.

«По запросам работодателей, стейкхолдеров региона мы открываем новые специальности, мы реконструировали все образовательные программы с учетом проектных модулей», — сказала она.

Лицензия получена на образовательные программы «Химия», «Металлургия», «Автоматизация производства», «Химические процессы в горной промышленности». Обучение по ним начнется уже в этом году. Вуз попросил профильное министерство выделить по этим направлениям дополнительные бюджетные места на следующий учебный год.

По просьбе ГМК в университете будет проводиться переподготовка сотрудников компании по программам дополнительного профобразования, повышению квалификации, переподготовке кадров.

В 2021 году планируется расширить образовательные программы арктических направлений вуза (логистика, дизайн архитектурной среды, медицинская кибернетика), поскольку продолжают поступать предложения от различных ведомств и представителей промышленности. Будет проводится углубление некоторых специальностей через совершенствование цифровых технологий. Например, через автоматизацию горных работ в направлении «Горное дело».

МАГУ входит в пятерку основных вузов по реализации программы Минвостокразвития по подготовке кадров для Арктики.

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