В российском вузе начали обучать арктической политологии

В Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске в новом учебном году начнется преподавание арктической политологии. Первая группа студентов будет состоять из 18 человек, сообщил ТАСС директор Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ Александр Тамицкий.

Курс бакалавриата под названием «Политические и социальные коммуникации в пространстве Российской Арктики» появится в рамках направления «Политические науки и регионоведение». Чтобы поступить на него, абитуриенту необходимо предоставить результаты ЕГЭ по обществознанию, истории и русскому языку.

В ходе обучения студенты должны получить навык «экспертно-аналитической поддержки решения задач по развитию арктических территорий», уметь готовить аналитические материалы для создания управленческих и научно-исследовательских проектов, участвовать в оценке эффективности организационных структур. Также учеников научат работать со СМИ, писать тексты и делать визуальную часть для различных мероприятий.

«Выпускники будут ориентированы на коллективное решение проблем, построение коммуникации между государственным, частным сектором, гражданским обществом, публичными группами», — уточнил Тамицкий.

Он отметил, что последние годы от органов власти арктических регионов поступали обращения о нехватке политологов, разбирающихся в специфике российской Арктики и локальной геополитике. Есть запрос на специалистов, которые смогут взаимодействовать с коренным населением, бизнесом, учитывать экологические факторы и различные риски. Выпускники смогут работать в органах власти, на предприятиях, экспертами-аналитиками в общественных организациях.