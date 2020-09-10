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Росприроднадзор подал к «Норникелю» иск на 148 миллиардов рублей

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Фото: РИА Новости

Росприроднадзор подал на компанию «Норникель» иск в суд с требованием о возмещении штрафа за причинение вреда природе в почти 148 миллиардов рублей после разлива топлива в Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

Иск направлен Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзор в Арбитражный суд Красноярского края в связи с нарушением компанией «обязательных требований природоохранного законодательства». Собеседник агентства уточнил, что компания должна выплатить 147,7 миллиарда рублей.

Ранее «Норникель» отказался признать размер ущерба природе из-за разлива топлива в Норильске, определенный Росприроднадзором. Компания пояснила, что ведомство использовало в своих расчетах максимальный коэффициент негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект (Кдл), который применяется, когда меры по ликвидации загрязнения отсутствуют или не принимаются длительное время. В связи с этим в «Норникеле» предложили Росприроднадзору уточнить размер ущерба, нанесенного в результате аварии на ТЭЦ Норильска, после ликвидации ее последствий.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом из него выплеснулось 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы.

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