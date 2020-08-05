Ущерб от аварии в Норильске предложили уточнить после ликвидации последствий

Компания «Норникель» предложила Росприроднадзору уточнить размер ущерба, нанесенного в результате аварии на ТЭЦ Норильска, после ликвидации ее последствий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо вице-президента «Норникеля» Дмитрий Пристанскова руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой.

Отмечается, что компания хочет добиться внесудебного урегулирования вопроса о возмещении вреда на основе вывода совместной с Росприроднадзором рабочей группы. В письме также говорится, что совместная работа позволит определить реальную картину ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, уточнить как меры решения проблемы, так и объем ущерба.

Ранее «Норникель» отказался признать размер ущерба природе из-за разлива топлива в Норильске, определенный Росприроднадзором. Компания пояснила, что ведомство использовало в своих расчетах максимальный коэффициент 5, учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект (Кдл). Однако такой коэффициент применяется, когда меры по ликвидации загрязнения отсутствуют или не принимаются длительное время.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом из него выплеснулось 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы.