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21:25, 25 июня 2026Мир

В Иране задумались о совместном контроле над Ормузским проливом

WSJ: В Иране задумались о совместном с другими странами контроле над Ормузским проливом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Руководство Ирана рассматривает варианты совместного с другими странами контроля над Ормузским проливом, пишет издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранские источники.

Как сообщает издание, после принятия такого решения страны-участницы смогут получать долю доходов, поступающих от взимания платы за проход через пролив.

По оценкам источника, ежегодные поступления от сборов за обеспечение безопасности судоходства и охрану окружающей среды могут достигать 40 миллиардов долларов.

Ранее США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отвергли попытки ввести пошлины за проход судов через Ормузский пролив.

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