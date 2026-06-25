В Иране задумались о совместном контроле над Ормузским проливом

WSJ: В Иране задумались о совместном с другими странами контроле над Ормузским проливом

Руководство Ирана рассматривает варианты совместного с другими странами контроля над Ормузским проливом, пишет издание Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранские источники.

Как сообщает издание, после принятия такого решения страны-участницы смогут получать долю доходов, поступающих от взимания платы за проход через пролив.

По оценкам источника, ежегодные поступления от сборов за обеспечение безопасности судоходства и охрану окружающей среды могут достигать 40 миллиардов долларов.

Ранее США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) отвергли попытки ввести пошлины за проход судов через Ормузский пролив.