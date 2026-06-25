Вертолет с президентом Израиля на борту столкнулся с птицей

Вертолет с президентом Израиля совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей

В Израиле вертолет, на борту которого находился президент страны Ицхак Герцог, столкнулся с птицей. Пилот вынужденно совершил аварийную посадку, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, израильский президент летел после церемонии памяти павших в операции «Нерушимая скала», проходившей на горе Герцель в Иерусалиме. «После столкновения вертолета с пернатым на борту возникли неполадки, но пилот смог экстренно приземлиться на израильской авиабазе Пальмахим недалеко от Тель-Авива», — говорится в сообщении.

Герцогу предоставили новое воздушное судно. Начато расследование инцидента.

Похожий случай произошел в мае — тогда самолет авиакомпании Delta Airlines вернулся в аэропорт вылета в США после столкновения с птицей.