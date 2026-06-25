Сати Казанова объяснила замену старых песен на мантры

Звезда группы «Фабрика» Сати Казанова согласилась спеть старые песни за большие деньги

Бывшая солистка культовой группы «Фабрика» Сати Казанова высказалась об исполнении старого репертуара коллектива. Об этом она рассказала в эфире «Комсомольской правды».

Артистка заявила, что предпочла исполнять на своих выступлениях духовную музыку, так как старые песни не укладываются в ее новое видение мира. Впрочем, по словам Сати, она готова исполнять поп-композиции за достаточно крупное вознаграждение.

«Если за большие деньги позовут на какую-нибудь свадьбу на Кавказе, то почему нет. Был такой случай несколько лет назад. Мы специально восстанавливали старые аранжировки и репетировали. За большие деньги — спою с радостью», — заявила Казанова.

Ранее российская артистка и бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова получила монашеский статус. Это случилось 1 января в Германии в одном из индуистских храмов.