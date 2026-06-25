Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:33, 25 июня 2026Культура

Сати Казанова объяснила замену старых песен на мантры

Звезда группы «Фабрика» Сати Казанова согласилась спеть старые песни за большие деньги
Андрей Шеньшаков

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Бывшая солистка культовой группы «Фабрика» Сати Казанова высказалась об исполнении старого репертуара коллектива. Об этом она рассказала в эфире «Комсомольской правды».

Артистка заявила, что предпочла исполнять на своих выступлениях духовную музыку, так как старые песни не укладываются в ее новое видение мира. Впрочем, по словам Сати, она готова исполнять поп-композиции за достаточно крупное вознаграждение.

«Если за большие деньги позовут на какую-нибудь свадьбу на Кавказе, то почему нет. Был такой случай несколько лет назад. Мы специально восстанавливали старые аранжировки и репетировали. За большие деньги — спою с радостью», — заявила Казанова.

Ранее российская артистка и бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова получила монашеский статус. Это случилось 1 января в Германии в одном из индуистских храмов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ

    США и страны Персидского залива поддержали переговоры Израиля и Ливана

    В Норвегии отреагировали на желание лучшего вратаря чемпионата мира переехать в Россию

    Страна Евросоюза отказалась предоставлять убежище украинским мужчинам призывного возраста

    Звезду «Бригады» госпитализировали с ишемической атакой

    На Украине мобилизовали собаку

    В российском регионе трое мужчин подняли неизвестный предмет с земли и пострадали

    В Госдуме оценили возможности Калининграда отразить потенциальную угрозу НАТО

    Сати Казанова объяснила замену старых песен на мантры

    57-летняя ведущая шоу «Снимите это немедленно!» отдохнула в бикини и восхитила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok