Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:50, 6 января 2026Культура

Бывшая участница «Фабрики» получила монашеский статус

Экс-участница «Фабрики» Сати Казанова получила монашеский статус
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Сати Казанова

Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская артистка и бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова получила монашеский статус. Об этом сообщает Telegram-канал Starhit.

По данным издания, это случилось 1 января в Германии в одном из индуистских храмов, где Сати находилась вместе с мужем и ребенком. Учитель Сати Гурудев сообщил, что она стала одной из избранных. Всего монашеский статус получили пятеро мужчин и четыре женщины. После обряда очищения состоялась церемония посвящения.

Сати Казанова и ее муж являются последователями Свами Вишвананды — индуистского гуру с острова Маврикий. Артистка является вегетарианкой, практикует и преподает йогу.

Ранее стало известно, что Сати Казанова потратит более полумиллиона рублей на изучение Индии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на публикацию Госдепа США на русском языке

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В Европарламенте предложили вызвать всех послов США

    В FIS объяснили отсутствие санкций в отношении лыжников из США после событий в Венесуэле

    Назван срок появления в России ГОСТа на шаурму

    Еврокомиссия назвала Арктику ключевым приоритетом для ЕС

    Россиянам назвали самый вредный алкоголь

    Бывшая участница «Фабрики» получила монашеский статус

    Названы самые распространенные травмы россиян в новогодние праздники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok