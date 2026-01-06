Бывшая участница «Фабрики» получила монашеский статус

Экс-участница «Фабрики» Сати Казанова получила монашеский статус

Российская артистка и бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова получила монашеский статус. Об этом сообщает Telegram-канал Starhit.

По данным издания, это случилось 1 января в Германии в одном из индуистских храмов, где Сати находилась вместе с мужем и ребенком. Учитель Сати Гурудев сообщил, что она стала одной из избранных. Всего монашеский статус получили пятеро мужчин и четыре женщины. После обряда очищения состоялась церемония посвящения.

Сати Казанова и ее муж являются последователями Свами Вишвананды — индуистского гуру с острова Маврикий. Артистка является вегетарианкой, практикует и преподает йогу.

Ранее стало известно, что Сати Казанова потратит более полумиллиона рублей на изучение Индии.