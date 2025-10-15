Бывшая солистка «Фабрики» потратит более полумиллиона рублей на изучение Индии

Певица Сати Казанова решила потратить 600 тысяч рублей на изучение Индии

Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова потратит более полумиллиона рублей на изучение Индии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, исполнительница решила поступить в магистратуру Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). «Теперь Сати студентка программы "Философия Индии в контексте религии и культуры"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость одного курса составляет 300 тысяч рублей, всего обучение длится 2,5 года.

Ранее Сати Казанова заявила, что снимает стресс мычанием в ванне. Певица поделилась, что в моменты, «когда ее накрывает» — «все бесит, энергии ноль, хочется всех послать» — она прибегает к ритуалу, который в ее жизни «возник сам по себе».