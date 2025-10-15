Культура
Бывшая солистка «Фабрики» потратит более полумиллиона рублей на изучение Индии

Певица Сати Казанова решила потратить 600 тысяч рублей на изучение Индии
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова потратит более полумиллиона рублей на изучение Индии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, исполнительница решила поступить в магистратуру Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). «Теперь Сати студентка программы "Философия Индии в контексте религии и культуры"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость одного курса составляет 300 тысяч рублей, всего обучение длится 2,5 года.

Ранее Сати Казанова заявила, что снимает стресс мычанием в ванне. Певица поделилась, что в моменты, «когда ее накрывает» — «все бесит, энергии ноль, хочется всех послать» — она прибегает к ритуалу, который в ее жизни «возник сам по себе».

